В Европе начался первый суд над сомалийскими пиратами

В Роттердаме начался первый в Европе судебный процесс над сомалийскими пиратами, сообщает AFP. Перед судом предстали пять участников нападения на нидерландское судно 2 января 2009 года в Аденском заливе. Попытка пиратов захватить судно была пресечена датским сторожевым кораблем, команда которого задержала пиратов.

21 января Нидерланды издали ордеры на арест всех пятерых участников нападения. 10 февраля пираты самолетом были доставлены в Нидерланды. В случае признания их виновными предводителю группы грозит лишение свободы сроком до 12 лет, остальным ее участникам - до 9 лет.

Ранее суд отклонил прошение адвоката о помиловании одного из пиратов. По словам адвоката, этот гражданин Сомали - единственный кормилец в семье, однако судьи отказали в помиловании, посчитав, что сомалиец вернется к занятию пиратством.

Процессы над сомалийскими пиратами проходят, в основном, в Сомали и в Кении. В апреле 2009 года в Нью-Йорк был доставлен единственный выживший пират из числа напавших на американское судно "Маерск Алабама". Ему были предъявлены обвинения по пяти эпизодам.

28 апреля российский корабль "Адмирал Пантелеев" задержал судно с 29 пиратами. Если России не удастся передать пойманных преступников ни одной из африканских стран, пираты могут предстать перед российским судом.

Лента.ру