Вел себя как "хищник": Спейси обвинили в домогательствах девять коллег по "Карточному домику"

Голливудского актера Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах девять коллег по сериалу «Карточный домик»,пишет CNN.

Люди, которые работали с актером на съемочной площадке рассказали, что Спейси превратил съемки в «токсичную» работу через призму сексуальных домогательств. Коллеги актера отмечают, что он вел себя как «хищник» и позволял себе грубые комментарии.

Как сообщал УНИАН ранее, голливудский актер Кевин Спейси на фоне сексуального скандала решил на некоторое время прекратить кинокарьеру. О таких намерениях звезды сообщил его представитель. Он отметил, что «Спейси берет время, чтобы взвесить все и получить необходимую помощь».

Напомним, актер Кевин Спейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он хочет «жить, как гей». Об этом он написал в своем Twitter. Кевин Спейси признался после того, как актер из фильма «Стартрек» Энтони Репп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в 1986 году. Актер заявил, что помнит Реппа, и принес ему извинения за «крайне неуместно пьяное поведение».