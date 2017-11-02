Кевин Спейси на некоторое время уйдет из кино после обвинений в домогательствах

Голливудский актер Кевин Спейси на фоне сексуального скандала решил на некоторое время прекратить кинокарьеру. Об этом сообщает издание E Online.

О таких намерениях звезды сообщил его представитель. Он отметил, что «Спейси берет время, чтобы взвесить все и получить необходимую помощь».

Как сообщал УНИАН ранее, голливудский актер КевинСпейси признался, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он хочет «жить, как гей». Об этом он написал в своем Twitter.

Кевин Спейси признался после того, как актер из фильма «Стартрек» Энтони Репп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые якобы имели место в 1986 году. Актер заявил, что помнит Реппа, и принес ему извинения за «крайне неуместно пьяное поведение».