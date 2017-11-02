Фильм про Кремль и собственные выступления: ЦРУ рассекретило почти полмиллиона файлов бен Ладена

ЦРУ обнародовало более 470 тыс. файлов бывшего главаря "Аль-Каиды" Осамы бен Ладена, говорится на сайте ведомства, передает ТСН. Все представленные материалы были изъяты во время ликвидации самого бен Ладена.

Читайте такжеСША внесли сына бен Ладена в список разыскиваемых террористов "ЦРУ сегодня опубликовало около 470 тыс. дополнительных файлов, восстановленных после рейда в мае 2011 года в имении Осамы бен Ладена в Абботтабаде, Пакистан. Директор ЦРУ Майк Помпео разрешил их выпуск в интересах прозрачности и повышения общественного понимания "Аль-Каиды" и ее бывшего лидера," - отмечается в сообщении.

Документы содержат аудиофайлы, изображения, видео и программное обеспечение на арабском языке. В частности, там есть личный журнал Осамы бен Ладена и более 10 тыс. видеофайлов, среди которых его личные заявления, которые звучали в эфирах телеканалов, и пропаганда джихадистов. Из которых можно понять причины раскола между "Аль-Каидой" и "Исламским государством". Отношения между членами группировки и ситуацию, в которой организация оказалась после смерти главаря.

Также в документах говорится о подготовке "Аль-Каиды" к десятой годовщине теракта 11 сентября 2001 года, попытки террористов в своих интересах использовать события арабской весны, усилия бен Ладена сохранить единство группировки при всех внутренних разногласиях и о действиях террористов по улучшению своего имиджа среди мусульман после негативного освещения в СМИ.

В ЦРУ отметили, что пока неопубликованными остаются лишь те документы, обнародование которых может создать угрозу национальной безопасности, а также материалы, охраняемые авторским правом, порнография, вредоносное ПО, а также поврежденные файлы.

Среди материалов, которые не публикуются из соображений авторских прав, можно отметить фильмы ВВС о дикой природе, некоторые художественные и анимационные, в частности "Цыпленок Цыпа", "Ледниковый период 3" или "Обитель зла". Также есть фильм под названием "Кремль изнутри", однако ЦРУ не указывает, художественный он или документальный, репортаж CNN под названием "по Следам бен Ладена".

Напомним, на днях сообщалось, что ЦРУ рассекретило много архивных документов, связанных с убийством Джона Кеннеди. В одном из них говорится о том, что убийца американского президента Ли Харви Освальд в 1963 году связывался с агентами советского КГБ. Документ, который теперь в свободном доступе, датированный 23 ноября 1963 года, то есть следующим днем после убийства Кеннеди.