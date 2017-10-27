Рассекреченные документы об убийстве Кеннеди: в СССР опасались, что США нанесут ракетный удар

Правительство США опубликовало 2800 ранее засекреченных документов по делу об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году. Рассекреченные документы представлены на сайте Национального архива. Однако публикация ряда документов была отложена по просьбе ФБР, ЦРУ, госдепартамента и некоторых других американских ведомств, пишет Би-би-си.

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Один из рассекреченных документов подтверждает, что Федеральное бюро расследований США предупреждало полицию об угрозе для жизни одного из главных подозреваемых - Ли Харви Освальда. "Мы сразу же предупредили главу полиции, и он заверил нас, что Освальду обеспечат надежную охрану", - говорится в записке первого директора ФБР Джона Эдгара Гувера.

Тем не менее, как известно, Освальд был смертельно ранен Джеком Руби, когда выходил из полицейского участка Далласа в сопровождении полицейских. Освальд скончался в той же больнице, где двумя днями ранее умер Кеннеди.

Еще в одном документе говорится об опасениях представителей советских властей. В Москве считали, что убийство Кеннеди может стать поводом для "безответсвенных генералов", чтобы нанести ракетный удар по территории СССР.

Бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд с 1959 по 1962 год проживал в СССР. Он работал токарем на Минском радиозаводе имени Ленина. В Минске он встретил свою будущую жену, с которой переехал в США.

За два месяца до покушения на Кеннеди был в Мехико. Там он посетил посольства Кубы и СССР. Согласно рассекреченным документам, он контактировал с советским консулом.

Также в числе рассекреченных документов - материалы ФБР от 1964 года об обсуждении кубинскими эмигрантами вопроса, сколько будет стоить заказное убийство Фиделя Кастро. "150 тысяч долларов на убийство Фиделя Кастро, плюс 5 тысяч долларов на дополнительные расходы - это слишком много", - говорится в документе.

Решение о рассекречивании документов, публикация которых была приостановлена, должно быть принято в течение шести месяцев после их дополнительного изучения и оценки рисков. Не исключено, что некоторые документы не будут рассекречены до установленного срока - 26 апреля 2018 года.

Как известно, Кеннеди был смертельно ранен выстрелом из винтовки 22 ноября 1963 года, когда он ехал вместе со своей супругой Жаклин в открытом лимузине по Элм-Стрит в Далласе. Также ранение получил губернатор Техаса Джон Коннали, который сидел впереди Кеннеди. Вскоре после покушения на Кеннеди при попытке задержать подозреваемого был убит патрульный Дж. Д. Типпит.

Ли Харви Освальд - единственный официальный подозреваемый в убийстве Кеннеди - был задержан спустя час с лишним после покушения на президента. Освальду были предъявлены обвинения в убийстве Кеннеди и патрульного Типпита.