Большинство американцев считают положение в США наихудшим в истории - опрос

Большинство американцев считают, что США находятся в «самой низкой точке» за всю историю страны, пишет The Hill.

Как следует из данных опроса Американской психологической ассоциации, в котором приняли участие 3440 человек, 59% опрошенных американцев считают положение в США наихудшим в истории.

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63% респондентов также выразили обеспокоенность по поводу будущего Соединенных Штатов, причем среди сторонников Демократической партии таких было 73%, а среди поддерживающих Республиканцев – 56%.

Ранее сообщалось, что более половины американцев одобрили ужесточение правил ношения оружия.