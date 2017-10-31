Японская компания предоставила некурящим дополнительный отпуск за переработку из-за чужих перекуров

Японская маркетинговая фирма Piala Inc предоставила некурящим работникам дополнительных шесть дней отпуска. Таким образом им компенсируют время, которое другие сотрудники тратят на курение во время работы. Об этом сообщает Independent.

Такое решение руководство компании приняло после жалоб от некурящих работников. Они утверждали, что из-за отсутствия привычки курить - работают больше своих коллег.

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Вопрос в сравнении количества рабочего времени серьезно встал после многочисленных обращений персонала токийской компании, которая располагается на 29-м этаже. Согласно словам работников, любой перерыв на курение продолжается не менее 15 минут.

Как сообщал УНИАН, в Киеве курение в запрещенных местах может "подорожать" в 50-100 раз. Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей предлагает повысить штрафы за курение табачных изделий в запрещенных местах.