Парламент Каталонии признал решение испанских властей о роспуске

Каталонский парламент признал решение испанского правительства о своем роспуске и прекратил работу до проведения досрочных выборов 21 декабря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службе законодательного органа.

Отмечается, что назначенное на вторник, 31 октября, заседание президиума парламента отменено.

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Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщил, что парламент Каталонии отменил заседание после решения властей Испании, что подтверждает, что региональный законодательный орган принял решение Мадрида о его роспуске.

30 октября правящая каталонская демократическая партия (PDeCAT) согласилась участвовать в досрочных выборах 21 декабря. Ранее партия «Левые республиканцы Каталонии», входившая в правившую коалицию согласилась участвовать в досрочных выборах в парламент автономии.