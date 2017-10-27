Ирак договорился с курдами о прекращении огня
15:37, 27 октября 2017Мир
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Представитель коалиции заявил, что достигнутое соглашение распространяется на все районы столкновений.
Иллюстрация / REUTERS
Эрбиль и Багдад достигли соглашения о прекращении огня в северном Ираке, сообщает Reuters со ссылкой на представителя возглавляемой США коалиции, борющейся с «Исламским государством».
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Представитель коалиции заявил, что достигнутое соглашение распространяется на все районы столкновений.
Как сообщал УНИАН, ранее Ирак заявил об установлении контроля над всеми нефтяными месторождениями Киркука.
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