Глава Госдепа призвал Иран отозвать своих военных из Ирака

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон призвал Иран вывести из Ирака своих боевиков и военных экспертов.

Поскольку война против "Исламского государства" практически завершена, пришло время отправить домой иностранных боевиков и передать иракцам полный контроль над их страной, заявил Тиллерсон в воскресенье, 22 октября, в столице Саудовской Аравии Эр-Риаде, передает DW.com.

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После захвата боевиками ИГИЛ около трети территории Ирака в 2014 году Иран активно участвовал в подготовке и финансировании иракских полувоенных формирований для борьбы с джихадистами. США опасаются, что Иран продолжит расширять свое возросшее влияние в регионе. Участвуя в войне в Сирии на стороне президента Башара Асада, Тегеран также значительно укрепил свое влияние в этой стране.