В Москве милиционер сбил четырех пешеходов

Автомобильная авария в Москве. Сотрудник милиции сбил четырех пешеходов.

Инцидент произошел днем на Чонгарском бульваре столицы. Оперативный дежурный отдела внутренних дел в неслужебное время ехал на высокой скорости на машине Mitsubishi. Не справившись с управлением, он выскочил на тротуар. Под колеса попали двое мужчин и двое женщин. Их госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Виновник аварии уже задержан. Он дает показания о ДТП.

5 канал