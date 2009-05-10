Грузинская оппозиция предъявила ультиматум Президенту
17:56, 10 мая 2009Мир
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Митинги в Тбилиси идут уже месяц
В Грузии оппозиция предъявила ультиматум Президенту Михаилу СААКАШВИЛИ. Как передает "Радио Свобода", от него требуют к вечеру сегодняшнего дня, 10 мая, назначить дату начала прямых переговоров с оппозиционерами.
Такое требование было выдвинуто на состоявшемся накануне в Тбилиси многотысячном митинге. Как заявила бывший спикер грузинского парламента Нино БУРДЖАНАДЗЕ, если такая встреча не состоится в ближайшие дни - это будет означать, что М.СААКАШВИЛИ не желает диалога.
Митинги с требованием добровольной отставки президента Грузии проводятся уже месяц. Оппозиционеры установили палаточный лагерь на центральной площади Тбилиси и круглосуточно дежурят у здания парламента.
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