Грузинская оппозиция предъявила ультиматум Президенту

В Грузии оппозиция предъявила ультиматум Президенту Михаилу СААКАШВИЛИ. Как передает "Радио Свобода", от него требуют к вечеру сегодняшнего дня, 10 мая, назначить дату начала прямых переговоров с оппозиционерами.

Такое требование было выдвинуто на состоявшемся накануне в Тбилиси многотысячном митинге. Как заявила бывший спикер грузинского парламента Нино БУРДЖАНАДЗЕ, если такая встреча не состоится в ближайшие дни - это будет означать, что М.СААКАШВИЛИ не желает диалога.

Митинги с требованием добровольной отставки президента Грузии проводятся уже месяц. Оппозиционеры установили палаточный лагерь на центральной площади Тбилиси и круглосуточно дежурят у здания парламента.