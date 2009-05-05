Лукашенко решил не ехать на саммит в Прагу

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО утвердил состав белорусской делегации для участия в саммите «Восточного партнерства» 7 мая в Праге (Чехия).

Об этом УНИАН сообщила заместитель начальника управления информации Министерства иностранных дел Беларуси Мария ВАНЬШИНА.

«Как известно, приглашение на саммит инициативы «Восточное партнерство» ЕС было передано министром иностранных дел Чехии, председательствующей в ЕС, лично Президенту Республики Беларусь Александру ЛУКАШЕНКО. Как и планировалось, глава государства принял решение о составе делегации на саммите. Поскольку содержание «Восточного партнерства» сугубо прикладное и охватывает социально и экономически значимые направления сотрудничества (торговля, энергетика, транспорт, миграция и т.д.), его курирование отнесено к компетенции правительства. Соответственно, официальная белорусская делегация была сформирована в составе первого заместителя премьер-министра Владимира СЕМАШКО и министра иностранных дел Сергея МАРТЫНОВА», - сказала М.ВАНЬШИНА.

При этом представитель МИД подчеркнула, что белорусская сторона исходит из необходимости равного и недискриминационного участия в «Восточном партнерстве» всех шести соответствующих стран региона.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился начать этот проект.

20 марта лидеры стран Европейского Союза утвердили политику «Восточного партнерства», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 гг.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран-соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.

Саммит инаугурации «Восточного партнерства» при участии глав государств - членов ЕС и стран-партнеров состоится 7 мая в Праге.