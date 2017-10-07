У стрелка из Лас-Вегаса были светящиеся в темноте пули

Среди оружия, обнаруженного в арсенале устроившего стрельбу в Лас-Вегасе Стивена Пэддока, были трассирующие пули, сообщает Associated Press.

Данный вид пуль содержит в себе воспламеняющееся вещество, что позволяет им светиться при полете и дает стрелку возможность скорректировать выстрелы.

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На данный момент неизвестно, использовал ли Пэддок именно эти пули при стрельбе в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Стивен Пэддок мог планировать и другие атаки.

В ночь на 2 октября Пэддок открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе. В результате произошедшего погибли 59 человек и 527 пострадали.