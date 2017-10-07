В Москве эвакуировали более 100 тысяч человек из-за сообщений о предстоящих взрывах

В Москве в пятницу, 6 октября, проводятся массовые эвакуации из-за поступающих сообщений о минировании зданий. В течение дня поступали сообщения о заложенных бомбах в ряде торговых центров, а также в школах, детсадах, гостиницах, аэропортах, на вокзалах и в других местах. Полиция и кинологи проверяют сообщения, ни одно из них не подтверждается. Об этом сообщает DW.

По данным ТАСС, всего за один день поступило около 130 звонков. В результате спецмероприятий эвакуировано около ста тысяч человек. Были приняты сообщения об угрозах взрыва на Курском, Киевском и Рижском вокзалах в Москве, а также в аэропортах Шереметьево, Внуково и Жуковском. Помимо этого, были эвакуированы все, находившиеся в здании Московской областной думы - депутаты, сотрудники аппарата и технический персонал.

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Накануне, 5 октября, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что ложные звонки о минировании в российских городах совершали четыре гражданина РФ, находящиеся за рубежом. "Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем", - отметил Бортников. Он добавил, что у злоумышленников есть пособники на территории России.