Обязанности Аграмунта будет исполнять самый старший вице-президент ПАСЕ Гейл

Обязанности президента Парламентской ассамблеи Совета Европы после отставки пророссийского испанского политика Педро Аграмунт будет исполнять самый старший вице-президент Ассамблеи, сэр Роджер Гейл (Roger Gale).

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении ПАСЕ, распространенном в пятницу.

«В письме Педро Аграмунт сообщил о своей отставке с поста президента ПАСЕ. Предложение о его смещении было запланировано для обсуждения на пленарном заседании в Страсбурге 9 октября. Однако дискуссия теперь не состоится», - говорится в сообщении.

В ПАСЕ также отметили, что после отставки Аграмунта исполняющим обязанности президента автоматически становится самый старший вице-президент Ассамблеи, сэр Роджер Гейл.

«В соответствии с правилами ПАСЕ, он должен действовать до выборов нового президента на следующей сессии Ассамблеи», - уточняют в ПАСЕ.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Аграмунт подал в отставку, сославшись на состояние здоровья.

***28 июня представители группы Европейской народной партии приняли решение об исключении Аграмунта из своего состава. После исключения из состава группы обязанности президента ПАСЕ, согласно регламенту, будет исполнял вице-президент, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский.

В марте Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ потребовали его отставки.

Однако он отказался подавать в отставку, а процедуры отзыва президента в ПАСЕ нет.

28 апреля Бюро ПАСЕ большинством голосов выразило недоверие Аграмунту и отказало в разрешении осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую деятельность на посту президента ПАСЕ.

2 июня Регламентный комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции относительно возможности импичмента президента и вице-президента ассамблеи.