Конец саги: актер приоткрыл завесу тайны окончания съемок финала "Игры престолов"

Актер Лиам Каннингем, который исполняет роли Давос Сиворта в популярном сериале "Игра престолов", рассекретил примерное время окончания съемок саги. Как передает NME, работа на съемочной площадке продлится с начала октября до лета 2018 года.

Слова Каннингема подтверждают, что премьера восьмого и последнего сезона "Игры престолов" состоится не ранее, чем в 2019 году.

Читайте также"Угроза хуже, чем белые ходоки": звезда "Игры престолов" рассказал об изменении климата

К слову, авторы сериала снимут несколько вариантов финала из-за опасений разглашения.