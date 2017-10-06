Конец саги: актер приоткрыл завесу тайны окончания съемок финала "Игры престолов"
15:14, 06 октября 2017Мир
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Слова Каннингема подтверждают, что премьера восьмого и последнего сезона "Игры престолов" состоится не ранее, чем в 2019 году.
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Игры престолов / фото HBO
Актер Лиам Каннингем, который исполняет роли Давос Сиворта в популярном сериале "Игра престолов", рассекретил примерное время окончания съемок саги. Как передает NME, работа на съемочной площадке продлится с начала октября до лета 2018 года.
Слова Каннингема подтверждают, что премьера восьмого и последнего сезона "Игры престолов" состоится не ранее, чем в 2019 году.
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К слову, авторы сериала снимут несколько вариантов финала из-за опасений разглашения.
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