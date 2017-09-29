Стал известен бюджет восьмого сезона "Игры престолов"

Телеканал HBO планирует потратить $15 млн на каждый эпизод заключительного сезона «Игры престолов», сообщает Mashable. Общий бюджет восьмой части, в которую войдут шесть серий, составит $90 млн.

Читайте такжеИсполнитель роли Джона Сноу в "Игре престолов" обручился со своей невестойКак пишет издание Vanity Fair, затраты на последний сезон могут возрасти еще больше. Хронометраж каждого эпизода составит около полутора часов.

Отмечается, что на серии первого сезона создатели «Игры престолов» тратили по $6 млн.

В ноябре 2016 года стали известны размеры гонораров ведущих актеров фэнтезийной саги за съемки в седьмом и восьмом сезонах. Сумма каждого вознаграждения превысила миллион долларов за эпизод.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Литературной основой фэнтезийной саги стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина. Седьмой сезон завершился 28 августа. Финальная, восьмая часть «Игры престолов» выйдет в конце 2018-го или начале 2019 года — точная дата премьеры пока не раскрывается.