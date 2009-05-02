В Узбекистане автобус врезался в экскаватор: 26 погибших

Не менее 26 человек погибли при столкновении автобуса "Мерседес" с остановившимся на обочине экскаватором в Узбекистане в ночь на субботу, сообщил РИА Новостипредставитель МВД страны.

В автобусе находились 50 пассажиров. "Погибли как минимум 26 человек, более 20 ранены", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло на 42-м километре автодороги Гузор-Чим-Кукдала в Кашкадарьинской области.