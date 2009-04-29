Сбережения поляков уменьшились впервые за несколько лет

Сбережения граждан Польши в 2008 году впервые за последние несколько лет уменьшились почти на 7 млрд. долларов – до 200 млрд. долларов (по нынешнему курсу 3,4 злотого за доллар).

Как сообщает издание Rzeczpospolita, об этом свидетельствуют данные компании Analizy Online.

По данным издания, главными причинами сокращения сбережений является мировой экономический кризис, который, в частности, привел к резкому спаду стоимости акций на Варшавской фондовой бирже, где многие поляки инвестировали свободные средства.

Rzeczpospolita отметила, что основной индекс Варшавской биржи WIG за год упал на 50%.

По данным исследования, в прошлом году поляки, которые в последние годы активно вкладывали деньги в акции и инвестиционные фонды, перевели деньги в более безопасные инструменты, в частности в банковские депозиты.

К концу прошлого года, по данным Analizy Online, на банковских депозитах было размещено около 100 млрд. дол., что составляло 50% общего объема сбережений, тогда как на конец 2007 года доля депозитов составляла 38%.

В то же время, объем инвестиций поляков в инвестиционные фонды уменьшился с 32 млрд. дол. до 13 млрд. дол., а в акции компаний – с 16 млрд. дол. до 7,6 млрд. дол.

Сбережения в пенсионных фондах на конец 2008 года составляли около 40 млрд. долл., что соответствует показателю конца 2007 года.

Аналитики по-разному оценивают перспективы польской экономики и уровень сбережений поляков в текущем году, но все-таки склоняются к пессимистическому прогнозу развития ситуации.

Как сообщал УНИАН, по данным мартовского исследования центра Адама Смита, почти 80% поляков довольны своим материальным положением, а 46% – имеют сбережения.

У большинства из тех, кто имеет сбережения, нет специальной цели, ради которой накапливаются деньги. Треть поляков экономит «на всякий случай».

Справка УНИАН. В 38-миллионной Польше с конца 2008 года наблюдается замедление экономического роста и увеличение количества безработных в условиях мирового экономического кризиса, который обострился после банкротства ряда ведущих мировых инвестиционных банков, среди которых Lehman Brothers, в сентябре 2008 года.

Эксперты прогнозируют спад польского ВВП в текущем году до 0-2% с 4,8% в 2008 году, а также рост уровня безработицы до 13% с около 9% в 2008 году.

Депозиты физических лиц в 46-миллионной Украине в марте составляли около 25 млрд. долл. (по курсу 8 грн./долл.).