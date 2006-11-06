Президент Киргизии направил в парламент проект новой Конституции

Президент Киргизии Курманбек БАКИЕВ направил сегодня на рассмотрение парламента проект новой Конституции, сообщает радио «Свобода».

Депутаты постановили передать документ в парламентский комитет по государственному обустройству, который должен дать свое заключение.

В свою очередь, оппозиция заявила, что выдвинет собственный проект Основного закона и будет настаивать на переходе к парламентской республике.

Сторонники оппозиции пятый день митингуют в центре Бишкека. Они требуют конституционной реформы и отставки руководства Киргизии.