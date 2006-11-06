Буш назвал смертный приговор Хусейну ”большим достижением”

Президент США Джордж БУШ приветствовал смертный приговор Саддаму ХУСЕЙНУ, назвав его "большим достижением" и "важной вехой в развитии Ирака", знаменующим замену власти тирана на власть закона.

Как отмечает Газета.ру, Дж.БУШ заявил, что смертный приговор Саддаму ХУСЕЙНУ - важное продвижение по направлению к демократии, заметив, что к ней остается еще долгий путь.

При этом американський президент заявил, выступая в прямом эфире CNN из Техаса, где находится с поездкой в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, что США - были "вместе с Ираком" и "остаются вместе с Ираком".

Дж.БУШ особо отметил роль и мужество сотрудников иракских сил безопасности и американских солдат в этом достижении.

Буш поблагодарил их, "их подвиг" и их матерей. "Без вас - не было бы сегодняшнего вердикта", - сказал Дж.БУШ.

Напомним, в воскресенье С.ХУСЕЙН был приговорен к смертной казни через повешение за преступления против человечности и геноцид.