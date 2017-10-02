В США разбился военный самолет

Военный учебно-тренировочный самолет, предположительно Boeing T-45 Goshawk, потерпел крушение в лесистой местности в американском штате Теннесси, передает РБК.

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По данным Военно-морских сил США, на борту самолета было два человека: инструктор и пилот-курсант. На данный момент об их судьбе ничего не известно.

"Мы знаем, что один самолет Т-45 проводил тренировочный полет в этом районе, они до сих пор не вернулись на аэродром", - говорится в сообщении ВМС. Военные проверяют, разбился ли в указанной местности этот Boeing T-45 Goshawk.

Как сообщал УНИАН, недавно на авиашоу в Италии разбился истребитель, пилот погиб.