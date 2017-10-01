Троляку на гилляку: сегодня в Санкт-Петербурге активисты запланировали провести пикет прокремлевской "фабрики ботов"

В Санкт-Петербурге активисты Антивоенного комитета намерены сегодня провести пикет под лозунгом «Тролляку на гиляку» у здания по адресу Савушкина, 55, где по сообщению СМИ располагается «фабрика ботов».

Как сообщили УНИАН организаторы акции, мероприятие начнется в 14:00 по местному времени.

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«Работники знаменитой на всю страну «ботофермы» уже несколько лет распространяют ложь и дезинформацию, разжигают ненависть и вражду как внутри России, так и за рубежом», - заявили в Антивоенном комитете.

Организаторы призвали присоединиться к пикету «фабрики троллей» «сознательных, порядочных и неравнодушных граждан» и отметили, что давно планировали посетить «троллей».

По информации российских СМИ, в здании по адресу Савушкина, 55 находится "фабрика троллей" или "фабрика ольгинских троллей" - учреждение, задача сотрудников которого заключается в том, чтобы с помощью сотен фальшивых аккаунтов в социальных сетях создать видимость поддержки официального курса российских властей, а также дискредитировать авторов, которые осуждают российскую агрессию против Украины и агрессивную политику РФ.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в Санкт-Петербурге несколько сотен человек вышли на несанкционированную акцию против войны с Украиной.