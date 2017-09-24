В Санкт-Петербурге несколько сотен человек вышли на несанкционированную акцию против войны с Украиной (фото)

В Санкт-Петербурге несколько сотен человек вышли на площадь у Казанского собора на несанкционированную акцию против войны с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, ранее в городе планировался «Марш мира», однако он не был санкционирован местными властями, поэтому мероприятие проходит в виде народного антивоенного схода.

Жители Санкт-Петербурга вышли на акцию с желто-голубыми флагами, а также с шарфиками и лентами в цвет украинского флага.

Полиция предупреждает, что акция не согласована и участие в мероприятии может привести к административной ответственности, также штрафу от 10 до 20 тыс. рублей. На данный момент никого не задерживают, люди не расходятся.

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Один из участников акции пришел с плакатом «Путин – это война». По его словам, власти РФ вместо того, чтобы заниматься развитием своей страны, тратят деньги на войну с Украиной.

На месте акции также присутствуют сторонники действующего российского режима из Национально-Освободительного движения (НОД).

Мероприятие проходит спокойно и на данный момент без провокаций. Полиция усилила меры безопасности, у Казанского собора припаркованы автозаки.