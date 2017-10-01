Референдум в Каталонии: полиция Испании стреляет в людей резиновыми пулями

Глава женералитату (правительства) Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское государство в неоправданном насилии в отношении мирных граждан. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

"Необоснованное и безответственное насилие испанского государства очевидное" - заявил Пуджемон.

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"Неоправданное насилие, резиновые пули, изъятие урн и документов для голосования, блокирования школ – все это создает неприглядный внешний образ государства и этот позор будет сопровождать его вечно", - подчеркнул он.

Об использовании резиновых пуль полицией сообщают также очевидцы.

"Сегодня Испанское государство потеряло больше всего за всю свою историю, Каталония же выиграла", - добавил лидер Каталонии.

Hoy el mundo verá de qué es capaz España y su de democracia pacotilla. Vergüenza!! pic.twitter.com/7aMCKl65Xa — Anita Botwin (@AnitaBotwin) October 1, 2017

В правительстве Каталонии сообщили о 38 раненых в результате столкновений с полицией Испании в день референдума о независимости. Об этом женералитат сообщает на своей странице в Твиттере.

"Чрезвычайные службы Каталонии сообщают о 38 раненных в столкновениях с испанской полицией. У 35 человек легкие ранения, у троих – средней тяжести", - говорится в сообщении.

El @semgencat ha atès 38 persones per les càrregues dels cossos policials espanyols. D'aquestes, 35 han estat lleus i 3 menys greus #1OCT — Govern. Generalitat (@govern) October 1, 2017

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

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Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. В то же время СМИ сообщают, что на многих участках голосование проходит мирно.