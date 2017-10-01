Референдум в Каталонии: полиция Испании стреляет в людей резиновыми пулями

13:18, 01 октября 2017
Мир
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Об использовании резиновых пуль полицией сообщают также очевидцы.

Иллюстрация / Reuters

Глава женералитату (правительства) Каталонии Карлес Пуджемон обвинил испанское государство в неоправданном насилии в отношении мирных граждан. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

"Необоснованное и безответственное насилие испанского государства очевидное" - заявил Пуджемон.

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"Неоправданное насилие, резиновые пули, изъятие урн и документов для голосования, блокирования школ – все это создает неприглядный внешний образ государства и этот позор будет сопровождать его вечно", - подчеркнул он.

Об использовании резиновых пуль полицией сообщают также очевидцы.

"Сегодня Испанское государство потеряло больше всего за всю свою историю, Каталония же выиграла", - добавил лидер Каталонии.

В правительстве Каталонии сообщили о 38 раненых в результате столкновений с полицией Испании в день референдума о независимости. Об этом женералитат сообщает на своей странице в Твиттере.

"Чрезвычайные службы Каталонии сообщают о 38 раненных в столкновениях с испанской полицией. У 35 человек легкие ранения, у троих – средней тяжести", - говорится в сообщении.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит запрещенный Испанией референдум о независимости автономии.

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Избиратели с самого утра выстроились в очереди перед участками. Испанская полиция после начала голосования прибегла к попыткам заблокировать участки и изъять избирательные урны.

На отдельных участках дело дошло до столкновений и ранений. В то же время СМИ сообщают, что на многих участках голосование проходит мирно.

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Новость в сюжете: Референдум о независимости Каталонии
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