Во Франции во время матча обрушилась трибуна с болельщиками, есть пострадавшие (видео)

Во Франции во время футбольного матча между командами "Амьен" и "Лилль" обрушилось заграждение трибуны, сообщает Le Figaro.

Сообщается, что в результате обвала пострадали 29 болельщиков, из них четверо получили серьезные травмы и были госпитализированы.

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Инцидент произошел на 15-й минуте матча, игру прервали. Матч доиграют на следующий день.

Фанаты на радостях опустились до первых рядов, когда футболист Фоди Балло Туре забил гол. На видео видно, что конструкция не выдержала напора болельщиков и рухнула вместе с людьми.

Руководство стадиона уверяет, что трибуны были исправными, что подтвердила недавняя проверка.