Литва поможет Грузии вписаться в ЕС и НАТО

Министры иностранных дел Литвы и Грузии Вигаудас Ушацкас и Григол Вашадзе подписали в Вильнюсе Хартию о сотрудничестве и создании комиссии на уровне двух министерств, которая будет заниматься оказанием конкретной практической помощи в интеграции Грузии в Европейский союз и НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы. Комиссия, которую возглавят министры иностранных дел двух стран, будет работать по программе сотрудничества и помощи в развитии демократии.

Литва в 2009 г. выделит на проекты в Грузии около 126 тыс. евро. По словам В.Ушацкаса, "эти проекты помогут создать долговременное и плодотворное партнерство литовского и грузинского бизнеса, укрепить возможности грузинских административных учреждений и углубить культурный обмен". В ближайшее время начнутся консультации о возможностях участия Грузии в проектах, которые могут быть реализованы в развитие объявленной ЕС инициативы “Восточное партнерство". В.Ушацкас считает, что "Грузия могла бы взять на себя роль лидера в реализации таких проектов".

Глава МИД Литвы также подчеркнул, что Вильнюс поддерживает территориальную целостность Грузии, и заявил о необходимости демократического диалога с оппозицией.

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