Армения намерена укреплять сотрудничество с НАТО

Сотрудничество с НАТО - важнейший элемент европейского направления внешней политики Армении, сказал во вторник президент Армении Серж Саргсян в ходе встречи с заместителем Генерального секретаря НАТО, послом Клаудио Бизониеро.

«Европейское направление остается одним из приоритетов внешней политики Армении, и сотрудничество с НАТО является одним из важнейших его составляющих», - процитировали агентству "Новости-Армения" слова Саргсяна в пресс-службе главы армянского государства.

Президент назвал взаимодействие с Североатлантическим альянсом в рамках программы «Партнерство во имя мира» составной частью национальной безопасности Армении.

В свою очередь, Клаудио Бизониеро передал главе армянского государства добрые пожелания Генерального секратаря НАТО Яапа де Хоопа Схеффера. Отметив, что начиная с 2004 года это первый визит на таком высоком уровне, представитель Альянса сказал, что это является свидетельством той важности, которую НАТО придает отношениям с Арменией.

По его словам, НАТО удовлетворяет тот прогресс, который достигнут в различных сферах взаимодействия Армения-НАТО.

Он также высоко оценил реформы в оборонной сфере Армении, а также участие республики в ряде программ в рамках НАТО, в частности, в борьбе против международного терроризма, миротворческой миссии и по другим направлениям.

Стороны сошлись во мнении, что Программа действий индивидуального партнерства Армения-НАТО (IPAP) служит хорошим инструментом для развития двустороннего сотрудничества.

Собеседники затронули вопросов региональной безопасности и обеспечения стабильности. При этом, президент Саргсян придал важность решению существующих конфликтов и проблем с целью улучшения среды безопасности.

В свою очередь, высокопоставленный представитель Альянса сказал, что НАТО приветствует армяно-турецкий политический диалог и прогресс, достигнутый в этом направлении.

В контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта Бизониеро отметил, что хотя НАТО напрямую не вовлечено в этот процесс, однако внимательно следит за развитием ситуации и приветствует любой шаг, который может привести мирному урегулированию проблемы.

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Сотрудничество с НАТО является важной составляющей обеспечения безопасности Армении, сказал во вторник министр обороны Армении Сейран Оганян в ходе встречи с заместителем генсека НАТО Клаудио Бизониеро, сообщает агентство «Новости-Армения» со ссылкой на пресс-секретаря МО.

Министр обороны подчеркнул также, что утверждение новой Программы действий индивидуального партнерства (IPAP) создаст хорошие возможности для дальнейшего развития этих отношений в ближайшее время.

В свою очередь Бизониеро придал важность дальнейшему развитию отношений с Арменией, особенно в военной сфере. Он отметил, что в рамках сотрудничества с Арменией Альянс придает первостепенную важность военному взаимодействию, формированию миротворческой бригады, модернизации военно-образовательной системы, развитию навыков и возможностей долгосрочного планирования.

Говоря о сферах сотрудничества, министр обороны положительно оценил экспертное содействие, оказанное НАТО в сфере реализации оборонных реформ в Армении, в частности в процессе стратегического оборонного пересмотра, разработки Концепции общественного информирования, укрепления механизмов гражданского контроля в Вооруженных силах.