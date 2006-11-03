Ющенко и Солана обсудили вступление в ВТО

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Генеральный секретарь Совета Евросоюза Хавьер СОЛАНА обсудили итоги Десятого саммита Украина-ЕС и процесс вступления Украины во Всемирную торговую организацию.

Об этом сообщает пресс-служба Президента со ссылкой на телефонный разговор В.ЮЩЕНКО и Х.СОЛАНЫ во время пребывания главы государства с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области.

Говоря о Хельсинском саммите, В.ЮЩЕНКО отметил, что очень доволен его результатами и конструктивной атмосферой. Он, в частности, высоко оценил завершение переговоров и парафирование соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Украиной и ЕС.

Касаясь темы продвижения Украины к членству в ВТО, глава Украинского государства отметил успешную работу в этом направлении. «Для нас этот знаковый вопрос в плоскости взаимоотношений с Европой», – подчеркнул он. В этом контексте он проинформировал Х.СОЛАНУ о принятии парламентом 2 ноября шести ВТО-законопроектов, внесенных Президентом, а сегодня, 3 ноября – еще трех. По убеждению В.ЮЩЕНКО, такие темпы позволят уже к третьей декаде ноября иметь отчет рабочей группы относительно возможности вступления Украины в ВТО – а это, в свою очередь, откроет нашему государству путь к началу переговоров с Евросоюзом относительно создания зоны свободной торговли.

Генсек Совета ЕС также поинтересовался итогами первого заседания комитета по экономическому сотрудничеству межгосударственной комиссии Ющенко – Путин, которая состоялось в Киеве 24 октября при участии главы правительства России Михаила ФРАДКОВА.