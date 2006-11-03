Власти Киргизии обвинили оппозицию в подготовке государственного переворота на фоне продолжающегося в центре столицы многотысячного митинга с требованиями отставки президента Курманбека БАКИЕВА, передает Рейтер.

"Нет такой силы сделать переворот, но есть намерения. Есть доказательства, материалы. Я эти материалы получил в восемь утра, в девять обсудил с членами правительства", - сказал К.БАКИЕВ депутатам сегодня утром.

Спецслужбы страны распространили с утра в парламенте расшифровку аудиозаписи переговоров оппозиции, на которой ее руководство, якобы, обсуждало захват телевидения, дома правительства, генпрокуратуры и объектов в провинции.

Лидеры оппозиции на площади опровергли намерения захватить власть, а К.БАКИЕВ и премьер-министр Феликс КУЛОВ поспешили успокоить парламентариев.

"Я же вчера сказал, что мы не допустим никаких насильственных действий... Сейчас всё тихо. Дороги не перекрываются. Не будет допущено, чтобы была нарушена бесперебойная работа хозяйствующих субъектов", - сказал Ф.КУЛОВ.

Лидеры широко представленной в парламенте оппозиции требуют реформы Конституции, согласно которой полномочия Президента будут урезаны в пользу депутатов.

К.БАКИЕВ, выступающий против смены модели правления, обещает внести свой проект Конституции в понедельник, но не раскрывает сути предложений.

Он сказал, что пока не намерен совершать резких движений в адрес оппозиции.

"У меня нет желания кого-то наказывать, но политики, которые хотят конституционной реформы, так не поступают. Сейчас суть заключается в юридической стороне. Нет намерения привлекать к ответственности: надо все доказать", - сказал он.

Накануне митинг протеста собрал перед Домом правительства Киргизии, по данным милиции, до 6 тыс. человек, тогда как активисты оппозиции насчитали до 40 тыс.

Изменения в Конституции могут быть сделаны через референдум (он намечен на декабрь) либо по решению парламента, но глава государства должен формально внести в законодательный орган соответствующий проект. Однако политики затрудняются с ответом на вопрос, как будет развиваться ситуация, если президент этого не сделает.