Президент и премьер Польши обвиняют друг друга в пьянстве

Между премьером Дональдом Туском и президентом Лехом Качиньским развернулась настоящая война. Об этом пишет Corriere della Sera.

В феврале партия большинства Туска "Гражданская платформа" заявила, что администрация главы государства закупила водки и виски на сумму около 700 евро. Речь идет о крепких спиртных напитках в маленьких бутылочках, "таких, которые обычно покупают те, кто хочет скрыть проблемы с алкоголем, да и стоят они гораздо дороже по сравнению с обычными бутылками". На это канцелярия Качиньского ответила: "Как нам стало известно, аппарат премьер-министра уже потратил на покупку вина 16 тысяч евро".

Эта "алкогольная война" вписывается в рамки избирательной кампании по выборам в Европарламент в июне этого года. Хотя половина поляков не знают, как выбирать евродепутатов. Первый сигнал, свидетельствующий об обострении политической борьбы, пришел несколько недель назад: консервативная партия братьев Качиньских начала медийное наступление на "Гражданскую платформу", запустив в эфир целую серию роликов против членов партии Туска, подозреваемых во взяточничестве и фаворитизме.

В ответ депутат большинства, попавший в список "подозреваемых" 44-летний Януш Паликот, богатый винодел и видный член правоцентристской партии премьера, открыто обвинил Качиньского в алкоголизме и потребовал публикации заключения о состоянии его здоровья. Удар был нанесен в тот момент, когда в центре дебатов по конституционной реформе оказалась роль президента. Многие выступают за пересмотр его прерогатив, которыми Качиньский пользуется в определенные моменты, чтобы препятствовать деятельности правительства. Но и партия большинства столкнулась в эти дни с опасными фактами дезертирства.

А алкогольная война продолжается. "Никто никогда не видел его пьяным, - заявил прессе бывший член партии "Закон и справедливость". - Качиньский не пьет, он может часами сидеть перед бокалом вина". Паликот, таким образом, рискует быть обвиненным в оскорблении чести и достоинства, пишет автор статьи.

Инопресса