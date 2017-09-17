США уничтожат Северную Корею в случае необходимости - постпред США в ООН

Северная Корея будет уничтожена, если Соединенным Штатам придется защищаться или защищать своих союзников. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN.

"Если Северная Корея продолжит вести себя безрассудно, если Соединенным Штатам придется защищать себя или своих союзников, то Северная Корея будет уничтожена", - сказала она.

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Хейли отметила, что США предпринимают все возможные дипломатические меры, чтобы обратить внимание руководства КНДР на ситуацию и урегулировать конфликт. "Если это не сработает, за дело возьмется генерал Мэттис", - сказала постпред США в ООН.

При этом Хейли добавила, что возможности для воздействия на Северную Корею в рамках ООН почти исчерпаны.

"Мы, по большому счету, исчерпали все возможности, которые у нас есть в Совете Безопасности", - сказала она. По словам Хейли, она "с радостью передаст вопрос генералу Мэттису", министру обороны США, так как у него есть "много военных вариантов" решения проблемы.

Напомним, после последнего запуска ракеты Северной Кореей в пятницу, советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Соединенные Штаты быстро теряют терпение из-за ракетной и ядерной программы КНДР.