Совбез ООН соберется на заседание из-за запуска ракеты КНДР

Совет безопасности ООН в пятницу, 15 сентября, проведет совещание, посвященное очередному ракетному запуску в КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Запрос на проведение совещания направлен Соединенными Штатами и Японией. Заседание начнется в 15:00 по местному времени.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже выступил с заявлением, в котором призвал вновь ужесточить санкции, передает Reuters.

Он подчеркнул, что мировое сообщество должно дать понять КНДР, что провокационные действия недопустимы.

Как сообщал УНИАН, в пятницу рано утром, 15 сентября, Северная Корея запустила ракету. Она пролетела над японским островом Хокайдо и упала в Тихом океане в 2 тысячах километров от него.