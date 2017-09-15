Евросоюз ужесточил санкции против КНДР

Совет Европейского Союза в четверг, 14 сентября, усилил санкции в отношении Северной Кореи согласно с секторальными ограничительными мерами, утвержденными резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) от 5 августа 2017 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Резолюция была принята СБ ООН в ответ на продолжение Пхеньяном ядерной и ракетной программ вопреки ограничениям, установленным предыдущими решениями Совбеза ООН.

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В Совете ЕС отмечают, что намерены оперативно ввести и последние санкции против КНДР, которые были утверждены СБ ООН 11 сентября после испытания Пхеньяном водородной бомбы.

Введенные 5 августа санкции предусматривают, в частности, полный запрет на экспорт Северной Кореей угля, железной руды, морепродуктов. В сообщении, размещенном на официальном сайте Совета ЕС, отмечается, что государства-члены ЕС не позволят гражданам КНДР работать на своих территориях, поскольку их доходы могут идти на ядерные и ракетные программы Пхеньяна.

"ЕС выполняет все резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в ответ на ядерную программу, программу по разработке ядерного оружия и другого оружия массового поражения и программы создания баллистических ракет, которые реализует КНДР. Дополнительно ЕС ввел отдельные ограничительные меры против КНДР, которые дополняют и усиливают санкционный режим ООН", - отметили в Совете ЕС.

Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН в понедельник, 11 сентября, единогласно проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи, наложив запрет на экспорт текстиля и ограничения относительно импорта сырой нефти.