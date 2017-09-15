КНДР запустила очередную ракету, она пролетела над Японией

В пятницу рано утром, 15 сентября, Северная Корея запустила ракету неизвестного типа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на военных Южной Кореи.

Ракета была выпущена из района Сунань в столице КНДР Пхеньяне и полетела в восточном направлении.

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Южнокорейские и американские военные в настоящее время анализируют детали запуска, заявили в командовании армии Южной Кореи.

Как отметили позже японские и южнокорейские чиновники, ракета пролетела над японским островом Хокайдо в сторону Тихого океана, добавляет Reuters. Она упала в Тихий океан приблизительно в 2 тысячах километров на восток от Хокайдо.

Ракета неизвестного класса достигла высоты приблизительно 770 км и пролетела 3,7 тисяч км, отметили южнокорейские военные.

Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН в понедельник, 11 сентября, единогласно проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи, наложив запрет на экспорт текстиля и ограничения относительно импорта сырой нефти.