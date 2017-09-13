КНДР полностью отвергает новые санкции Совбеза ООН

Пхеньян полностью отвергает новый пакет санкций, предусмотренный резолюцией, которую принял Совет Безопасности ООН. Об этом в среду сообщило министерство иностранных дел КНДР, передает ТАСС.

""Резолюция" была сфабрикована США, которые пускают в ход все недостойные и агрессивные средства и методы. КНДР самым решительным образом осуждает и категорически отвергает "резолюцию 2375" СБ ООН о санкциях, которые являются продуктом отвратительной провокации, направленной на то, чтобы лишить КНДР ее законного права на самооборону и полностью задушить государство и его граждан полномасштабной экономической блокадой", - сказано в заявлении.

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Как отмечается в тексте, новая резолюция ООН еще раз подтверждает, что КНДР избрала верный путь, и Пхеньян удвоит усилия, чтобы "обеспечить суверенитет страны, ее право на существование и сохранение мира и безопасности в регионе путем достижения практического равновесия с США".

Как сообщал УНИАН, Совет Безопасности ООН в понедельник, 11 сентября, единогласно проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи, наложив запрет на экспорт текстиля и ограничения относительно импорта сырой нефти.