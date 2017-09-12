Совбез ООН утвердил новые санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН в понедельник, 11 сентября, единогласно проголосовал за ужесточение санкций против Северной Кореи, наложив запрет на экспорт текстиля и ограничения относительно импорта сырой нефти.

Это случилось после шестого и самого мощного ядерного испытания КНДР, которое состоялось 3 сентября, пишет Reuters.

Это девятая резолюция с санкциями, которая была единогласно принята Совбезом ООН с 2006 года из-за запусков Северной Кореей баллистических ракет и ее ядерной программы.

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Отмечается, что США ослабили первоначальный жесткий проект резолюции, чтобы получить поддержку документа со стороны Китая и России.

По данным Корейского агентства содействия торговли и инвестиций, текстиль в 2016 году занял вторую строчку по объему экспорта Северной Кореей после угля и других полезных ископаемых на общую сумму $752 млн. Почти 80 процентов экспорта текстиля поступили в Китай.

Резолюция также предусматривает запрет на поставки в КНДР конденсатов и природных газовых жидкостей, ограничение в 2 миллиона баррелей в год на поставки очищенных нефтепродуктов, и ограничение на экспорт сырой нефти в Северную Корею на нынешнем уровне. Отмечается, что основным поставщиком сырой нефти в Северную Корею является Китай.

Американский официальный представитель на условиях анонимности, заявил, что Северная Корея импортирует около 4,5 млн баррелей очищенных нефтепродуктов в год и 4 млн баррелей сырой нефти.

Напомним, Минфин США подготовил для президента Дональда Трампа распоряжение, которое предусматривает санкции против стран, торгующих с Северной Кореей.