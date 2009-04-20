Террорист захватил самолет с пассажирами в аэропорту на Ямайке

7 человек остаются в заложниках в самолёте, который был захвачен в аэропорту на Ямайке.

Захват произошёл в тот момент, когда подавляющее большинство пассажиров уже зашли в салон. Как передаёт телеканал Скай-Ньюз, 167 человек были освобождены. С преступником сейчас ведутся переговоры. Только что на борту раздался выстрел.

О каких-либо требованиях террориста сообщений не поступало. Этот самолет должен был лететь в канадский город Галифакс. Между тем, как передаёт ВВС, вооружённому человеку удалось пройти через систему безопасности аэропорта, используя поддельное удостоверение, и проникнуть в самолёт. Аэропорт сейчас блокирован полицией и спецслужбами.

Эхо Москвы