В США камера наблюдения зафиксировала падение частного самолета (видео)

Сногсшибательная авария со счастливым концом произошла в американском штате Коннектикут, передает ТСН. Там небольшой частный самолет, который находился на небольшой высоте, зацепился за дерево и упал на автостоянку.

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Что послужило причиной аварии выяснит федеральная служба авиации.