В США камера наблюдения зафиксировала падение частного самолета (видео)
19:19, 12 сентября 2017Мир
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Пилоту удалось выжить, и почти не поврежденным выбраться из самолета.
Самолет зацепился за ветки деревьев и упал прямо на автостоянку
Сногсшибательная авария со счастливым концом произошла в американском штате Коннектикут, передает ТСН. Там небольшой частный самолет, который находился на небольшой высоте, зацепился за дерево и упал на автостоянку.
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Что послужило причиной аварии выяснит федеральная служба авиации.
В США камера наблюдения зафиксировала падение частного самолета
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