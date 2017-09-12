Мэра бельгийского города нашли убитым на кладбище
05:13, 12 сентября 2017Мир
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Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель выразил соболезнования семье Гаденна и его близким.
Альфред Гаденн / фото lalibre.be
Бургомистр бельгийского города Мускрон Альфред Гаденн в понедельник вечером, 11 сентября, был обнаружен мертвым на кладбище неподалеку от собственного дома. Об этом сообщает RTBF.
Тело бургомистра с перерезанным горлом обнаружила его супруга. 71-летний Гаденн ежедневно открывал и закрывал ворота кладбища. Сообщается, что предполагаемый убийца сам сдался полиции.
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Информации о его мотивах не поступало. Дело поручено расследовать местным следователям, а не национальной антитеррористической службе.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель выразил соболезнования семье Гаденна и его близким.
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