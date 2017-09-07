США подготовили указ о санкциях против стран, которые торгуют с КНДР

В США Минфин подготовил для президента Дональда Трампа распоряжение, которое предусматривает санкции против стран, торгующих с Северной Кореей. Об этом заявил глава Минфина Стивен Мнучин, пишет The Hill.

"Если мы не получим эти дополнительные санкции в ООН, как я уже говорил на выходных, то я составил исполнительный указ, который готов к отправке для президента. Документ позволит прекратить торговлю и ввести санкции против того, кто занимается торговлей с Северной Кореей ", - сказал Мнучин.

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Чиновник отметил, что "ситуация в Северной Корее" является "неприемлемой".

"Вполне очевидно, что сейчас внимание сосредоточено на том, чтобы в ООН ввели дополнительные санкции", - сказал Мнучин.

Как сообщал УНИАН ранее, дальнейшие санкций против Северной Кореи вряд ли изменят поведение страны, но приведут к сокращению финансирования программ баллистических ракет и ядерного оружия. Об этом сообщила посол США в ООН Никки Хейли.

"Мы считаем, что новые санкции подействуют на Северную Корею? Не обязательно", - сказала Хейли в Американском институте предпринимательства. "Но что это дает? Это сокращает доходы, которые позволяют им строить баллистические ракеты", - пояснила она.