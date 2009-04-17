Лукашенко пригласили в Прагу на саммит «Восточного партнерства»

Глава делегации чешского председательства в ЕС, министр иностранных дел Чехии Карел ШВАРЦЕНБЕРГ передал Президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО приглашение на саммит «Восточного партнерства», который состоится 7 мая в Праге (Чехия).

Об этом сообщает белорусская служба радиостанции «Свобода», ссылаясь на министра иностранных дел Беларуси Сергея МАРТЫНОВА.

В свою очередь, К.ШВАРЦЕНБЕРГ заявил, что А.ЛУКАШЕНКО не подтвердил своего участия в саммите. «Он принял приглашение. Теперь его задача – решить, кто будет представлять Беларусь на этой встрече», - сказал министр иностранных дел Чехии.

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел стран Европейского Союза на неформальной встрече 28 марта в Чехии приняли решение о приглашении Президента Беларуси А.ЛУКАШЕНКО на саммит «Восточного партнерства», который состоится в Праге 7 мая.

Неформальная встреча министров проходила в чешском замке Глубока над Влтавой, а главным оппонентом приглашения А.ЛУКАШЕНКО выступил министр иностранных дел Нидерландов Максим ФЭРХАГЭН.

В частности, представитель Нидерландов требовал гарантий от руководителя Еврокомиссии, что, несмотря на приглашение, направленное Президенту Беларуси, страну будет представлять министр иностранных дел Сергей МАРТЫНОВ. В противном случае М.ФЭРХАГЭН пригрозил публичным обличением белорусского лидера на саммите.

В результате дискуссии министры иностранных дел ЕС договорились, что приглашение А.ЛУКАШЕНКО будет передано при негласном понимании, что лично А.ЛУКАШЕНКО не появится в Праге 7 мая, а направит или С.МАРТЫНОВА, или какого-либо другого чиновника. Таким образом, сообщает «Свобода», можно будет обеспечить присутствие Беларуси на саммите и одновременно избежать возможных неприятных сцен.

«Это очень важный саммит, и мы хотели бы, чтобы на нем были представлены все», - сказал по окончании встречи Верховный представитель ЕС по общей внешней политике и политике безопасности Хавьер СОЛАНА.

Лидеры стран Европейского Союза 20 марта утвердили политику «Восточное партнерство», выделив на нее 600 млн. евро на 2009-2013 годы.

Справка УНИАН. «Восточное партнерство» – польско-шведская инициатива, направленная на улучшение отношений с ЕС. В декабре 2008 года Европейский Совет принципиально согласился положить начало этому проекту. Учредительный саммит «Восточного партнерства» при участии руководителей государств-членов ЕС и стран-партнеров состоится 7 мая.

«Восточное партнерство» должно охватить 6 стран-соседей Евросоюза: Азербайджан, Армению, Грузию, Молдову, Украину и Беларусь.