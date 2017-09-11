На выборах в России явка избирателей была рекордно низкой

В России 10 сентября Центральная избирательная комиссия сообщила о рекордно низкой явке избирателей, в целом по стране она составила около 29 процентов, передает Радио Свобода.

Министерство внутренних дел России утверждает, что выборы прошли спокойно. Наблюдатели на избирательных участках в большинстве российских регионов в течение дня сообщали о нарушениях – попытках подкупа избирателей, незаконной агитации на участках, задержании кандидатов, наблюдателей и членов избирательных комиссий. Высокая явка традиционно отмечается на избирательных участках в СИЗО и психиатрических больницах, сообщает движение «Открытая Россия».

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В Москве официальная явка на выборах составила чуть более 12%. В то же время, рекордно высоким, по сравнению с предыдущими годами, был процент людей, которые голосовали на дому. Наблюдатели утверждают, что таким образом власть пыталась фальсифицировать результаты волеизъявления.

В воскресенье, 10 сентября, выборы различных уровней состоялись в 82-х из 85-ти регионов России, за исключением Санкт-Петербурга, Ингушетии и Магаданской области.

В целом в ходе избирательных кампаний в России выберут глав 16 регионов и депутатов 6 законодательных собраний. Кроме того, состоится 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют более 40 партий. В российской столице Москве состоялись выборы советов депутатов в 125 районах.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с незаконными выборами так называемого «губернатора» оккупированного города Севастополь.