Ничтожные по сути и содержанию: в МИД выразили протест РФ из-за незаконных выборов "губернатора" Севастополя

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Российской Федерации в связи с незаконными выборами так называемого «губернатора» оккупированного города Севастополь.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в микроблоге Twitter.

«Выражаем решительный протест в связи с «избирательными процессами» в оккупированном Крыму. Ничтожные по сути и содержанию", - говорится в сообщении.

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«Украина не признает никаких «избирательных процессов» в оккупированном Крыму. Грубое нарушение РФ международного права и законов Украины», - отметила пресс-секретарь МИД.

Как сообщал УНИАН, в Украине ожидают, что Европейский Союз внесет в санкционный список участников выборов так называемого «губернатора» незаконно аннексированного Россией Севастополя.