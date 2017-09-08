Закат печатных СМИ: главный редактор Vanity Fair увольняется после 25 лет работы

Канадский журналист Грейдон Картер покинет пост главного редактора американского журнала Vanity Fair (принадлежит ИД Condé Nast International) в декабре 2017 года. На этой должности он проработал 25 лет, сообщается в статье журнала, опубликованной по случаю ухода Картера, передает РБК.

«Я хочу уйти, пока журнал - «топовый», - заявил 68-летний Картер в интервью изданию New York Times накануне. «Я хочу уйти, пока он [журнал] выпускается и сохранил свою форму как в цифровом, так и в печатном виде», - отметил он.

Картер покидает Condé Nast как и многие издатели журналов, из-за проблем с печатной рекламой и давления со стороны онлайн-конкурентов. По его словам, «романтика журнального бизнеса» продолжится, но его будет сложнее вести. Издательство вложило значительные средства в цифровые проекты, сократила штат и провела реструктуризацию, чтобы распределить ресурсы.

В январе 2017 года стало известно, что президент Condé Nast​ Николас Колридж, проработавший в компании 27 лет, увольняется 31 июля. Компанию возглавил директор по цифровым стратегиям компании Вольфганг Блау.

Кроме печатной журналистики, Картер был продюсером документального фильма «Чикаго 10», «Серфинга» и одним из продюсеров биографических документальных фильмов гонзо-журналиста Хантера Томпсона «Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона».