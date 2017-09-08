Закат печатных СМИ: главный редактор Vanity Fair увольняется после 25 лет работы
По словам Картера, «романтика журнального бизнеса» продолжится, но его будет сложнее вести.
Канадский журналист Грейдон Картер покинет пост главного редактора американского журнала Vanity Fair (принадлежит ИД Condé Nast International) в декабре 2017 года. На этой должности он проработал 25 лет, сообщается в статье журнала, опубликованной по случаю ухода Картера, передает РБК.
«Я хочу уйти, пока журнал - «топовый», - заявил 68-летний Картер в интервью изданию New York Times накануне. «Я хочу уйти, пока он [журнал] выпускается и сохранил свою форму как в цифровом, так и в печатном виде», - отметил он.
Картер покидает Condé Nast как и многие издатели журналов, из-за проблем с печатной рекламой и давления со стороны онлайн-конкурентов. По его словам, «романтика журнального бизнеса» продолжится, но его будет сложнее вести. Издательство вложило значительные средства в цифровые проекты, сократила штат и провела реструктуризацию, чтобы распределить ресурсы.
В январе 2017 года стало известно, что президент Condé Nast Николас Колридж, проработавший в компании 27 лет, увольняется 31 июля. Компанию возглавил директор по цифровым стратегиям компании Вольфганг Блау.
Кроме печатной журналистики, Картер был продюсером документального фильма «Чикаго 10», «Серфинга» и одним из продюсеров биографических документальных фильмов гонзо-журналиста Хантера Томпсона «Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона».