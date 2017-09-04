В Южной Кореи заявили, что КНДР готовится к новым пускам баллистических ракет

10:29, 04 сентября 2017
Мир
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Сеул заявил, что заметил признаки возможного запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

Ким Чен Ын / REUTERS

В Южной Корее министерство обороны сообщает о возможных запусках баллистических ракет КНДР. Об этом пишет Reuters.

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"Мы продолжаем видеть признаки возможных пусков баллистических ракет. Мы также прогнозируем, что Северная Корея может запустить межконтинентальную баллистическую ракету", - заявил в понедельник представитель минобороны Южной Кореи.

Как сообщал УНИАН ранее, в ответ на ядерное испытание КНДР Вооруженные силы Южной Кореи провели учения с применением баллистических ракет.

"Учения проходили в ответ на шестое ядерное испытание КНДР, в них использовалась баллистическая ракета Hyunmoo и истребители F-15K", - говорится в сообщении.

По словам представителя Объединенного комитета начальников штабов (JCS), в рамках учений в Восточном море ракета класса земля-земля и ракета Hyunmoo большой дальности воздух-земля F-15K успешно ликвидировали необходимые объекты.

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