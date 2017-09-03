Северная Корея должна немедленно отказаться от ядерных испытаний - Могерини

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призвала Северную Корею немедленно отказаться от ядерных испытаний и отметила, что ожидает единого подхода международного сообщества в решении этого вопроса. Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

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«Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела еще одно ядерное испытание. Это является еще одним прямым и неприемлемым нарушением международных обязательств КНДР не проводить испытания ядерного оружия, как это определено несколькими резолюциями СБ ООН, и является серьезной провокацией, большой угрозой для региональной и международной безопасности, а также серьезной проблемой для глобального режима нераспространения (ядерного оружия - УНИАН)», - убеждена Могерини.

При этом высокий представитель отметила, что позиция ЕС по этому вопросу является четкой.

«КНДР должна полностью отказаться от программ ядерного оружия массового уничтожения и баллистических ракетных программ, с возможностью проверить этот процесс, который должен быть необратимым, и немедленно прекратить всю связанную с этим деятельность», - заявила она.

Могерини сообщила, что будет находиться на связи с партнерами в течение дня и уже завтра встретится с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассином Зербо и генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано.

«И я буду ставить вопрос КНДР на повестку дня неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Таллинне на следующей неделе. Очень важно, чтобы мы в Европейском Союзе и всё международное сообщество продолжали заниматься этим на совместной и согласованной основе», - подчеркнула она.

В этом контексте в ЕС ожидают обсуждения этого вопроса на Совете Безопасности ООН. «ЕС, как всегда, будет тесно координировать свои действия с ее решением", - добавила высокий представитель.

Как сообщал УНИАН, власти Северной Кореи в воскресенье, 3 сентября, официально объявили об успешном проведении испытания водородной бомбы. Эти действия КНДР осудили мировые лидеры, а также международные организации. В том числе, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Себастьян Курц призвал Совбез ООН отреагировать на ядерные испытания Северной Кореи и назвал действия КНДР безрассудными и безответственными.

Незадолго до этого Япония подтвердила, что КНДР провела новый этап ядерных испытаний. Японские сейсмологи сообщили, что сила землетрясения, зафиксированного на территории КНДР, на этот раз была в десять раз больше, чем в сентябре 2016 года, когда Пхеньян в последний раз проводил ядерные испытания.

В связи с этим Япония выразила официальный протест через свое посольство в Пхеньяне. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал ядерные испытания Пхеньяна «абсолютно неприемлемыми».

Ранее стало известно, что сейсмологи Южной Кореи и Китая утром в воскресенье, 3 сентября, зафиксировали два землетрясения магнитудой 5,6 и 4,6 неподалёку от привычного места проведения ядерных испытаний КНДР. По оценкам американских экспертов, сила толчков достигала магнитуды 6,3.