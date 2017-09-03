В Японии намерены сбивать ракеты КНДР лазерами - СМИ

Япония намерена использовать лазеры для обезвреживания северокорейских ракет. Об этом пишет японская газета «Иомуири».

Как отмечается, лазер должен быть наносить удар по ракете сразу после запуска. Планируется, что таким образом удастся либо выводить ее из строя, либо сразу уничтожать.

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Подобная система будет дешевле, чем баллистические ракеты — перехватчики, подчеркивает газета. Минобороны Японии готово потратить на исследования в этой области 8,7 млрд йен ($79 млн).

29 августа КНДР запустила баллистическую ракету, которая смогла пролететь над территорией Японии.