КНДР заявила о создании водородной бомбы для баллистической ракеты
03:13, 03 сентября 2017Политика
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Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын лично осмотрел разработку.
Иллюстрация REUTERS
В КНДР разработали водородную бомбу, которая может быть установлена в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на ЦТАК.
Как отмечается, лидер КНДР Ким Чен Ын лично осмотрел разработку. Северокорейское агентство утверждает, что КНДР удалось разработать более совершенное ядерное оружие, что является «знаковым шагом» в развитии подобного вооружения в стране.
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Также в КНДР добавляют, что новую разработку можно привести в действие даже на большой высоте.
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